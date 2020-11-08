مصادر تكشف حقيقة فيديو "قبلات المدرج": مش في مصر

كشفت مصادر لـ"الوطن"، حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة تبادل قبلات وأحضان بين طالب وطالبة داخل مدرج جامعي، حيث أوضحت أن الواقعة لم تحدث في مصر.

وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت عن أن الواقعة المتداولة حدثت في إحدى الجامعات بدولة عربية شقيقة، بداية العام الدراسي الماضي، مشددة على أن الواقعة لا تتعلق بأي من الجامعات المصرية.

وكان قد كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"الوطن"، أنه يجري التحقق من الفيديو المنتشر بشأن واقعة "القبلات والأحضان".

وأكد المصدر، أنه في حال التحقق من واقعة الفيديو، وثبوت انتسابه للحرم الجامعي، في أي كلية سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وإحالة طلاب الواقعة إلى مجلس التأديب العاجل، للتحقيق معهم وتطبيق العقوبة المشددة وفقا للقانون تنظيم الجامعات، والتي قد تصل إلى الفصل من الجامعة.

ومن جانبه، نفى الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، ما ردده البعض في التعليقات على الفيديو المتداول، بأن الواقعة حدثت في الكلية، لافتا إلى أن المدرج الموجود بالفيديو لا يمت لمدرجات الكلية بصلة.

قبلات وأحضان داخل مدرج جامعي بين طالب وطالبة.. ومعلقون: قلة أدب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واقعة أثارت جدلاً وغضباً، حيث تداول عدد من رواد فيس بوك وتويتر، مقطع فيديو لطالب وطالبة جالسين داخل مدرج جامعي بإحدى الكليات، ويتبادلان القبلات، دون أن يتضح توقيت تصوير الفيديو.

ورصد أحد الطلاب، والذي كان يجلس خلف الطالبين، الواقعة من خلال كاميرا هاتفه الشخصي، ويظهر في الجزء الثاني من الفيديو طالب وطالبة آخرين يجلسان في المدرج نفسه، وهما يتبادلان القبلات أيضاً، بينما كان المدرج خالياً من بقية الطلبة.

وتعددت ردود الفعل حول الفيديو، وقال ريمون في تعليق علي الفيديو: "هو سيبك من أنهم يعملوا كده في المدرج، السؤال هنا، إنتو ازاي دخلتوا في المود في المكان ده"، وقالت جهاد مستنكرة الواقعة: "إحنا وصلنا لقمة قلة الأدب".