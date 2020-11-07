مفاجأة.. قانوني: الحبس في انتظار مروج فيديو "قبلات المدرج"

تداول عدد من رواد "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو لطالب وطالبة جالسين داخل مدرج جامعي بإحدى الكليات، ويتبادلان القبلات، والذي أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي حسن أبو العينين، إن ناشر هذا الفيديو الفاضح، سيعاقب بالحبس من أسبوع إلى 5 سنوات، وذلك لنشرة فيديو ونسبه إلى جامعة بعينها، لأن هذا فعل فاضح، ولا يجوز تصويره، ويعتبر اعتداء على الحرم الجامعي، لقيامه بتصويره فيديو فاضح داخل الجامعة.

وأضاف "أبو العينين" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الطالب والطالبة سيتعرضان للحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، سواء كانا طالبين بالجامعة أم تخرجا فيها.

وأشار إلى أن ذلك وفق قانون العقوبات المصري، المادة رقم 278، لعقوبة الفعل الفاضح العلني والخادش للحياء، التي تصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات، على أن: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

مصادر: يجرى الآن التحقق من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

وكان مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف لـ"الوطن"، أنه يجرى الآن التحقق من الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة القبلات والأحضان المتبادلة بين طالب وطالبة، بطريقة ترفضها قيم وتقاليد قدسية الحرم الجامعي.

وأكد المصدر، أنه في حال التحقق من واقعة الفيديو المنتشر، وثبوت انتسابه للحرم الجامعي، في أي كلية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وإحالة طلاب الواقعة إلى مجلس التأديب العاجل، للتحقيق معهم وتطبيق العقوبة المشددة وفقا لقانون تنظيم الجامعات والتي قد تصل للفصل من الجامعة.

ومن جانبه، نفى الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، ما ردده البعض في التعليقات على الفيديو المتداول، بأن الواقعة حدثت في الكلية، لافتا إلى أن المدرج الموجود بالفيديو لا يمت لمدرجات الكلية بصلة.

قبلات وأحضان داخل مدرج جامعي بين طالب وطالبة.. ومعلقون: قلة أدب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة جديدة أثارت جدلاً وغضباً، حيث تداول عدد من رواد "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو لطالب وطالبة جالسين داخل مدرج جامعي بإحدى الكليات، ويتبادلان القبلات، دون أن يتضح توقيت تصوير الفيديو.

ورصد أحد الطلاب، والذي كان يجلس خلف الطالبين، الواقعة من خلال كاميرا هاتفه الشخصي، ويظهر في الجزء الثاني من الفيديو طالب وطالبة آخرين يجلسان في المدرج نفسه، وهما يتبادلان القبلات أيضاً، بينما كان المدرج خالياً من بقية الطلبة.

معقلون يتنقدون الواقعة: قمة قلة الأدب

وتعددت ردود الفعل حول الفيديو، وسخرت فتاة تدى "ميرفت" من الواقعة قائلة: "هو كلية آداب في الدقي"، ليرد بيتر جون، أحد الذين قاموا بنشر الفيديو على صفحته الخاصة، موضحاً أن الواقعة في جامعة القاهرة - بحسب قوله.

وقال شاب يدعى ريمون: "هو سيبك من أنهم يعملوا كدة في المدرج، السؤال هنا، أنتوا إزاي دخلتوا في المود في المكان ده"، وقالت جهاد مستنكرة الواقعة: "احنا وصلنا لقمة قلة الأدب".