من الترشح إلى التنصيب.. أبرز 20 محطة في الانتخابات الأمريكية

أسدل فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، الستار على حرب ساخنة اشتعلت على مدار الأشهر الماضية على مقعد الرئيس، ووصلت ذروتها الأيام السابقة بمشاركة هي الأضخم في تاريخ البلاد منذ 120 عاما، وفيما يلي أبرز المحطات التي شهدتها الانتخابات الأمريكية بداية من الترشح وحتى تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد:

- 25 أبريل: جو بايدن يدخل سباق الانتخابات الرئاسية بترشيح الحزب الديمقراطي.

- 25 مايو: بايدن يقوم بأول جولة في حملته الانتخابية، إذ كان يقيم فعاليّات حملته الانتخابية عبر الإنترنت من منزله بسبب إجراءات العزل العام.

- 19 أغسطس: الحزب الديمقراطي يعلن جو بايدن مرشحا رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

- 24 أغسطس: الحزب الجمهوري يرشح دونالد ترامب لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

- 5 سبتمبر: بدء عمليات الاقتراع المبكر بالبريد في ولاية كارولاينا الشمالية.

- 29 سبتمبر: المناظرة الأولى بين دونالد ترامب وجو بايدن.

- 22 أكتوبر: المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن.

- 24 أكتوبر: ترامب يدلي بصوته بصوته مبكرا في الانتخابات الرئاسية، في مكتب اقتراع في "ويست بالم بيتش" ولاية فلوريدا.

28 أكتوبر: جو بايدن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في ويلمينجتون بولاية ديلاوير.

3 نوفمبر: بدء الانتخابات الأمريكية رسميا.

4 نوفمبر: بدء عمليات فرز أصوات الناخبين في الولايات الأمريكية.

8 نوفمبر: إعلان فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة حسب المؤشرات الأولية.

23 نوفمبر: الانتهاء من ختم أصوات الاقتراع عبر البريد.

10 ديسمبر: انتهاء الولايات الأمريكية من التصديق على نتائج الانتخابات، وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.

14 ديسمبر: تحديد النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.

23 ديسمبر: وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن.

3 يناير: النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم.

6 يناير: اجتماع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.

20 يناير: يؤدي الرئيس الأمريكي جو بايدن القسم في يوم التنصيب.