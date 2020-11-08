عمرو أديب عن فوز جو بايدن: "ناخد نفس عميق ونشوف أبو عنتر عاوز إيه"

علق الإعلامي عمرو أديب على نتائج الانتخابات الأمريكية وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلا: "أرجوكم ناخد نفس عميق من الهواء النقي، ونشوف أبو عنتر عايز إيه"، متابعا: "أبو عنتر عنده مشكلة النهاردة هيبتدي الناس تقوله يا باشا شيل عندي 125 ألف بيجيلهم كورونا كل يوم إيه النظام؟ وعندي في أمريكا طوابير ناس واقفة عايزة أكل على بنوك الطعام هنعمل لهم إيه؟ وعندي بطال وهناك أشياء كثير، هو مش هيجي يدور عليك لأن عنده مصايب وفرقة والبلد مقسومة اتنين والناس مش طايقة بعض".

ودعا "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، المواطنين بأن يكونوا لديهم ثقة في بلدهم في الملفات الخارجية، لافتا إلى نائبة جو بايدن ستكون الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة، "دي هتكون أول نائب للرئيس ملونة يعني عندها فرع كاريبي، الست دي الخلاصة لأنها كانت مدعي عام وفي مجلس الشيوخ، الناس مش بتيجي صدفة هناك، بيبقى مسار وتاريخ في الحياة السياسية والقانونية وفي النهاية تصل للمكان اللي هي فيه".

وأضاف "أنا بعد الانتخابات دي مش عاوز حد يكلمني عن تمكين الشباب احنا شوفنا الانتخابات دي مين اللي أدارها إعلاما وسياسة ومنفذين"، مستعرضا صورا لجو بايدن قائلا: "بايدن عنده تحدي كبير أن يثبت أنه ليس رجلا ثانيا ولكنه رجل أول وأنها يدير ويحرك الأمور، وهو ليس كاريزما زي أوباما".