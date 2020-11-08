مصرع شخصين إثر تصادم مروحتين في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم، عن مصرع شخصين بعد تصادم مروحتين صغيرتين في الجو، مما أدى إلى تحطم إحداهما في منطقة تامن ميلاواتي بمدينة أمبانغ في ضواحي العاصمة الماليزية.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ لولاية سيلانجور نورعزام خميس قوله: "إن المروحية الأخرى وعلى متنها شخصان، هبطت بسلام رغم خلل فني جراء التصادم".

وقال: "يعتقد أن المروحتين اصطدمتا معا في الجو، مما أدى إلى تحطم مروحية بينما هبطت الأخرى هبوطا طارئا بسلام دون إصابة راكبيها".