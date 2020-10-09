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محمود مسلم

ماليزيا تعلن الدخول في الموجة الثالثة من "كورونا"

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أ.ش.أ
01:13 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، أن بلاده تدخل حاليًا الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم، أن "عبدالله" قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لقد دخلنا الآن الموجة الثالثة من وباء كوفيد - 19، ويجب أن نعمل معًا مرة أخرى لكسر سلسلة العدوى".

وسجلت ماليزيا 375 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" أمس، تشمل 371 إصابة محلية و4 إصابات وافدة.

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