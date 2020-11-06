يمثل ماليزيا في أوسكار 2021.. معلومات عن فيلم "روح"

اختارت ماليزيا فيلم الرعب "روح"، لتمثيلها في مسابقة "أوسكار" في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي، في الدورة رقم 93.

تدور أحداث الفيلم في فترة غير محددة في الماضي، ويحكي عن قصة وصول فتاة صغيرة تجلب تنبؤات مشؤومة وحوادث غريبة لعائلة فقيرة تعيش في غابة، بحسب موقع Variety.

تم الاختيار من قبل لجنة خاصة نظمتها المؤسسة الوطنية لتطوير الأفلام (FINAS).

وجاء في البيان: "خضع الاختيار لعملية تقييم مفصلة بناءً على معايير التصوير، القصة، التصوير السينمائي، السيناريو، التمثيل، الموسيقى، والعناصر الفنية بأجملها، بصرف النظر عن الالتزام بالقواعد التي وضعها منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار".

الفيلم من إخراج أمير إزوان، وقد عُرض لأول مرة في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي ثم في مهرجان جوججا نتباك الآسيوي السينمائي، وعرض أيضا في صيف 2020، في مهرجان Fear East السينمائي في أوديني، إيطاليا.

"روح" من بطولة فرح أحمد، مهيا فرحانة، حارث حازق، ومدته ساعة و23 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB، يساوي 6.5 من 10.

المخرج "إزوان" أخرج وكتب من قبل الفيلم القصير RM10، وأشرف على المؤثرات الخاصة لفيلم نامرون "Crossroads: One Two Jaga" في عام 2018.

وقدمت ماليزيا بشكل متقطع أفلامًا للنظر في جوائز الأوسكار منذ عام 2004، ولكن لم تصل أي منها لقائمة الترشيحات النهائية.

وقبل ماليزيا، أعلنت بعض الدول فيلمها المرشح لجائزة أوسكار، في فئة أفضل فيلم أجنبي، بينها سنغافورة التي اختارت فيلم "Wet Season" لتمثيلها في المسابقة رقم 93 والتي ستقام في فبراير 2021.

Wet Season من إخراج وتأليف أنتوني تشين، وبطولة جيا لير كوه، كريستوفر مينج شون لي، شي بن يانج.

كما رشحت تايوان فيلم A Sun للمخرج Chung Mong-hong لتمثيلها في مسابقة "أوسكار".

A sun يعرض تفاصيل الضغوط على أسرة مكونة من أربعة أفراد تابعوا إرسال الابن الأصغر إلى سجن الأحداث.