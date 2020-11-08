تدريب كوادر للعمل بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي بأسيوط

تبدأ مستشفى جامعة أسيوط في إعداد دورات تدريبية مفتوحة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد، وذلك تمهيدا لتشغيلها في يناير المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة عقد سلسلة من الدورات التدريبية وذلك للمؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة واختيار أفضل العناصر المتدربة والاستعانة بهم للعمل بالمستشفى الجامعي الجديد للإصابات والطوارئ فور تشغيلها في يناير القادم 2021، وذلك لدعم الكوادر الفنية والتمريضية العاملة بالفعل في مستشفيات أسيوط الجامعية، على أن تستهدف تلك الدورات إعداد فنيين على أعلى مستوى في تخصصات التمريض، وسلامة المريض، والإسعاف، ونقل المرضى، وفنيين عمليات جراحية، ونظافة وتعقيم الأدوات الطبية والجراحية.

وفي سياق متصل تفقد رئيس جامعة أسيوط أعمال التشطيبات الجاري تنفيذها بالمستشفى الجامعي الجديد للإصابات والطوارئ مطالبا بسرعة الانتهاء من تشطيب وتجهيز المستشفى للعمل.

وشدد "الجمال" خلال التفقد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية من تجهيز المستشفى، وذلك للوفاء بالموعد المقرر لتشغيلها وفي مقدمتها تركيب المصاعد والانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية مستشفى الإصابات الجامعي الجديد والتي من المتوقع أن تحدث طفرة في الخدمة المقدمة لمصابي الحوادث والطوارئ وتزيد من القدرة الاستيعابية لاستقبال المرضى، والتي يصل معدل الحالات المترددة على وحدة الإصابات والطوارئ إلى نحو 44 ألف حالة سنويا، تتضمن خدمة جراحية لنحو 15 الف عملية جراحية كل عام.

وأشاد رئيس جامعة أسييوط بما يحظى به مشروع إنشاء المستشفى من دعم ورعاية من كل المسؤولين في الدولة والذي بدأ بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزاري يضم عدد من الوزارات، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وتقديم بمبلغ 70 مليون جنيه كدعم مالي للمشروع من ميزانية الدولة، كما خصصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال شهر أكتوبر الماضي مبلغ 200 مليون جنيه من ميزانية العام المالي الحالي لتنفيذ الأعمال النهائية في المستشفى والتي تعد الأكبر في تخصصها على مستوى الجمهورية.