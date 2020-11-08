تكلفته 1.2 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمحور الهضبة الغربية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية بمحور الهضبة الغربية، الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه، فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائري وربطه بالمحور، تنفيذا لخطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الصعيد والمدن العمرانية الجديدة.

ورافق المحافظ، المهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وبدأوا الجولة بتفقد محور طريق الهضبة الغربية، والطريق المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة، وربطه بالطريق الدائري.

وتابع "سعد" استكمال أعمال الرصف ودهان البلدورات، الذي يشرف عليه جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، مشيدا بمعدلات التنفيذ التي تمت، مشيرا الى أن المحور عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22 كم، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية، بعرض 7.5 متر، وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة، على الهضبة الغربية بارتفاع 180 مترا، بحيث يتفادي التقاطعات العرضية كافة، كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية، الذي يختصر المسافة بين مدينتي أسيوط وناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ المشروع الذي يعد أحد محاور التنمية بالمحافظة، وتذليل العقبات كافة، لافتا إلى أن مدينة ناصر، التي بدأ العمل بها منذ 18 شهرا، بلغت استثماراتها حوالي 3 مليار و657 مليون جنيه، لخلق أكبر تجمع سكني بالمحافظة، يحتوي على جميع الخدمات والمرافق، على مساحة 6006.2 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة، أعلى منطقة الهضبة الغربية، لإقامة التجمع العمراني الجديد، الذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة)، بهدف إحداث تنمية عمرانية شاملة.