محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة أبنوب

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبنوب، تمهيدا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستكمال باقي الاجراءات القانونية واعتماده من وزير الاسكان.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات، تعتبر مرتكزا أساسيا للتنمية العمرانية، ومكون ضروري للتنمية الشاملة، مشددًا على سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والأحياء؛ للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وإعداد مشروعات التقسيم، بما يطابق القوانين العامة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وأعلن "سعد" تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل المعوقات والعقبات كافة، التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيعتمد لمشروع المخطط التفصيلي لمدينة أبنوب.

وأكدت المهندسة ايمان علي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبنوب، يضم بعض المقترحات من بينها "عرض الطرق التجميعية من 11: 14 مترا، وعرض الطرق الشريانية من 15: 25 مترا"، فضلا عن تعديل لعدد من الشوارع الرئيسية والتجميعية بالمدينة، بما يطابق القوانين العامة، ويضمن عدم ضياع حق الدولة، مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، مشيدة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وكان محافظ أسيوط قد اعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبنوب، وأرسل إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واستكمال باقي الإجراءات القانونية، بعد أن نظمت المحافظة جلسة استماع بقاعة المجلس التنفيذي لمركز ومدينة أبنوب، بشأن المخطط الإستراتيجي العام الجديد للمدينة، لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدني، للوقوف على مدى قابليتهم لعمليات التوسعة التي سوف تحدث في الشوارع عند التطبيق، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والطبيعية والمجتمع المدني والعشرات من المواطنين بمدينة أبنوب.