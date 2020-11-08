محافظ القاهرة يتفقد لجان انتخابات النواب في السيدة زينب

وصلت اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى لجان منطقة السيدة زينب والدرب الأحمر، خلال جولته التفقدية اليوم، على لجان انتخابات الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة لتأمين أعمال التصويت، فضلا عن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتشهد لجان السيدة زينب والدرب الأحمر، إقبالا مكثفا منذ الساعات الأولى لفتح التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الثانية، حيث تصدر الشباب والسيدات المشهد الانتخابي.

كما شهدت اللجنة منذ الساعات الأولى للاقتراع، أبرز أنواع الدعاية الإعلامية للمرشح المحتمل هشام طلعت، الذي قرر أن تكون حملته الانتخابية دون دعاية، و متابعة أعمال التصويت دون تحديد مندوبين داخل اللجان، متجولا بسيارته التي تحمل صندوقا دعائيا له ولبرنامجه.

وتشهد لجان السيدة زينب والدرب الأحمر، صراعا قويا بين 10 مرشحين محتملين على المقعد الفردي، أبرزهم الطاهر عبدالحميد، مرشح حزب مستقبل وطن، وهاشم طلعت، المرشح المستقبل، وأحمد الونش.