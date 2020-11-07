محافظ القاهرة يتابع حركة المرور بمختلف المحاور والطرق

تعرضت بعض مناطق القاهرة قبل قليل لأمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

وانتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إلى شوارع العاصمة لمتابعة الوضع على الأرض، ووجه جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع للتأكد من قيام البالوعات بتصريف الأمطار والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر في انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، في الساعات الأولي من مساء اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، وذلك في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ).

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (80% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح)، وتكون متوسطة (60% تقريبًا) على (بورسعيد - العريش).