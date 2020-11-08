طبيب استخرج سمكة من فم صياد ببني سويف: كانت في القصبة وطلعت حية (صور)

قال الدكتور مايكل إبراهيم بولس، نائب قسم التجميل مستشفى بني سويف التخصصي، والذي استخرج سمكة حية من فم صياد بالمستشفى، إن عملية استخراج سمكة من فم صياد أحد أغرب الوقائع التي تعرض لها خلال مسيرته الطبية، قائلًا: "ده شيء غريب جدًا، أول مرة أشوفه في حياتي".

وأضاف "إبراهيم" في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم الأحد، إن المريض يعمل صيادًا ويبلغ من العمر 48 عامًا، وحضر إلى المستشفى أمس السبت في الساعة 5 عصرًا وعليه أعراض خطيرة، حيث لم يكن يستطيع التنفس، وتحول لون وجهه للأزرق.

واشار إلى أنه تلقى استغاثة من فريق الاستقبال بأن هناك حالة خطيرة أتت بها الإسعاف إلى المستشفى تلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث قام بنقلها إلى غرفة العناية المركزة لبدء الإسعافات الأولية، وفوجئ بوجود انسداد في مجرى الهواء لدى المريض.

وأوضح نائب تجميل مستشفى بني سويف التخصصي، أنه أجرى منظارًا لكشف ما بداخل المجرى الهواء، حيث تم اكتشاف وجود سمكة ممسكة بقوة أعلى القصبة الهوائية داخل حلق المريض، فقام بفتح فمه جيدًا وشدها من فمه التي خرجت حية.

وأكد الطبيب، أن ملامح الرجل بدأت تعود لطبيعتها بعد استخراج السمكة، حيث تم وضعه تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة.

وعن كيفية دخول السمكة إلى فم المريض، أكد الطبيب المعالج أن هناك روايتين ذكرتا في هذه النقطة، الأولى أنه كان ممسك بالسمكة في فمه فدخلت إلى حلقه، والثانية أنه حاول استخراجها من الشبكة بفمه فقفزت داخله.

وأوضح أن الفريق الطبي الذي قام باستخراج السمكة ضم كلًا من الدكتور علي الحجري نائب قسم الأنف والأذن بمستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور أحمد سعيد والدكتور خالد عبود نائبب قسم العظام بالمستشفى.