استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لمزارع بـ"تخصصي بني سويف"

نجح طبيب بقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم السبت، في استخراج سمكة حية من مدخل القصبة الهوائية لصياد بقرية "سنور"، التابعة لمركز بنى سويف.

وفوجئ الطبيب "مايكل إبراهيم"، نائب جراحة تجميل، أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي، بقيام مسعف بمرفق إسعاف بني سويف بنقل مريض يدعى "داهش ف. ح."، 40 سنة، مقيم بورش سنور شرق النيل، يعانس من ضيق في التنفس، وعدم القدرة على الكلام.

وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية، وصلت إلى مدخل القصبة الهوائية، وعلى الفور، تم إجراء عملية منظار، استغرقت حوالي 10 دقائق، نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية "تتحرك"، وتم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

وبسؤال أهلية المريض عن سبب دخول السمكة إلى قصبته الهوائية، أكدوا أنه يعمل صياداً، وأثناء قيامه بالصيد تحت المياه، التقط سمكة بيده، وفؤجئ بوجود سمكة أخرى، فوضع الأولى في فمه لالتقاط الأخرى، فسقطت السمكة في القصبة الهوائية، وتم نقله على الفور للمستشفى.