تفاصيل استخراج سمكة من معدة صياد في بني سويف

كشف الدكتور علي الحجري، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، تفاصيل عملية استخراج سمكة من قصبة هواء صياد ببنى سويف، قائلا إن المريض جاء إلى المستشفى مغشيا عليه وفاقدا للوعى.

وأضاف "الحجري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن المريض حاليا تحت المراقبة وفى حجرة العناية المركزة وتم استخراج السمكة عن طريق المنظار.

وأشار إلى أنه كان هناك عدد من الجروح والنزيف الداخلى، وأنه في حال تأخر استخراج السمكة لمدة ثوانٍ فقط لكان المريض فقد حياته، والأمر المرجح لدخول السمكة بهذه الطريقة أنه من الممكن أن يكون قد وضع السمكة في فمه لالتقاط شيء آخر بيده.

يذكر أنه قد نجح طبيب جراحة بقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، أمس السبت، من استخراج سمكة حية من مدخل القصبة هوائية لصياد.

وفوجئ أحد الأطباء أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مسعف بمرفق إسعاف بنى سويف بنقل مريض، يدعى "داهش.ف.ح" 40 عاما، ومقيم بورش سنور بشرق النيل يعانى من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.

وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية وعلى الفور أجرى الطبيب جراحة منظار لمدة 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية، وتم ايداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

وأكد أهل الصياد أنه يقوم بعملية الغطس لصيد الأسماك على جرف المجرى النهرى والتقط سمكة بيده ففوجئ بوجود سمكة أخرى فوضع الأولى في فمه لالتقاط السمكة الأخرى فسقطت السمكة في القصبة الهوائية.