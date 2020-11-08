انطلاق حملة للتطعيم ضد الديدان المعوية لتلاميذ الجيزة حتى 19 نوفمبر

تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالي بجميع المدراس على مستوى المحافظة لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

وأكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَّ الحملات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.

وقال إنَّ مديرية الصحة ستبدأ في تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الأمراض السارية والديدان المعوية بدءاً من اليوم الموافق 8 نوفمبر، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري وتستهدف مليون و423 ألف تلميذ بـ"ك جي 1 و2" بالحضانات الملحقة بالمدارس الحكومية وطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في جميع المناطق بمحافظة الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات المختصة بتذليل أي عقبات امام الفرق الطبية لتسهيل عملهم لتحقيق الاستفادة القصوي لطلاب المدارس.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالحيزة، إلى أنَّ الفرق الطبية ستمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة وهى عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذو طعم مقبول، حيث يقضى هذا العلاج على الديدان الدبوسية والاسكارس التي تصيب الأطفال فى هذه المرحلة العمرية مشيراً إلى أنَّ فرق التثقيف الصحي عملت خلال الأسبوعين الماضيين على التوعية بالحملة إلى جانب التوعية بأهمية النظافة الشخصية ونظافة مصدر الطعام.