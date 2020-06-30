غدا.. انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، غدا، لمواليد 1/1/2016 حتى 22/3/2018 بأحياء ومراكز وقرى المحافظة، من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل سولك "بالحقن" بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأكد المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين نحو 481 ألفا و477 طفلا على مستوى الإدارات الصحية، وسيجرى التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال 277 فريقا مدربا، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مؤكدا قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

من جانبه طالب الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، المواطنين بإحضار شهادة الميلاد، وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم؛ لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.