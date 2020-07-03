132 ألف طفل مستهدف في حملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على تقديم كل سبل الدعم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي بدأت أول يوليو الجاري، وتستهدف مواليد من 1 يناير 2016، حتى 22 مارس 2018، بجميع أحياء ومراكز وقرى المحافظة، من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو 132 ألف طفلًا على مستوى الإدارات الصحية، وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية، وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى قيام مديرية الصحة، بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن التطعيم سيكون عن طريق الحقن في الذراع للأطفال المستهدفين من الحملة، وليس جرعات الطعم الفموي وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئي، بجرعتين يفصل بينهما شهر، منوها بأن التطعيم متوفر بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة وذلك في ضوء جهود وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مناشدًا المواطنين بإحضار شهادة الميلاد الطفل وحضور شخص واحد مع الطفل لمنع التزاحم ويكون مرتديًا للكمامة والالتزام بإجراءات الدخول الى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.