محافظ الغربية يتابع سير انتخابات النواب من غرفة العمليات المركزية

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في يومها الثاني، بحضور اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والجهات الأمنية والخدمية كافة.

وأكد محافظ الغربية، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمدن والأحياء والمديريات، سير العملية الانتخابية، ورصد أي بلاغ والتعامل الفوري معه.

واطمئن المحافظ على فتح جميع اللجان الانتخابية بعد تعقيمها بالأمس، من خلال مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية، مشيرا إلى أن اليوم الأول لم يشهد أي معوقات رئيسية، وأدلى المواطنون بأصواتهم رغم سقوط أمطار غزيرة في مدن وقرى المحافظة كافة.

وناشد الدكتور طارق رحمي، جميع المواطنين ممن لهم حق الانتخاب بالنزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

يذكر أن محافظة الغربية بها 3 ملايين و451 ألفا و331 صوتا انتخابيا، ويتنافس 188 مرشحا فرديا على 14 مقعدا، بالإضافة إلى 16 آخرين للقائمتين، داخل 661 مقرا انتخابيا بها 1159 لجنة فرعية.