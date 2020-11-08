الصحة: انتهينا من قوائم الانتظار.. ومستمرون في المبادرات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة مستمرة في المبادرات الأساسية للصحة، فضلا عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، والتي تستهدف الأفراد أعلى من 40 عاما، والتي أجرت الكشف على 16 مليون مواطن في شهر ونصف الشهر، فضلا عن صرف العلاج مجانا.

وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، لاستعراض آخر مستحدات فيروس كورونا في مصر، أنّ مبادرة صحة المرأة، استفادت منها أكثر من 10 ملايين سيدة حتى الآن، لافتة إلى أنّ مبادرة الأنيميا للأطفال بدأت الأحد الماضي، ووقعت الكشف على مليوني طالب، وتستهدف الوصول إلى 10 ملايين طالب.

وتابعت أنّ قوائم الانتظار تسير بشكل مميز، إذ كان هناك عزوفا من المواطنين في الذهاب، ولكن الوزارة تتواصل معهم، وجرى الانتهاء من قطاع كبير من قوائم الانتظار، وإنهاء القوائم الموجودة، والقوافل العلاجية مستمرة في أنحاء مصر كافة، وقرارات نفقة الدولة والعلاج والتأمين الصحي مستمر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.