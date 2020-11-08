صور.. شاب يحمل مسنا مريضا للمشاركة في الانتخابات بالدقهلية

شهدت قرى مرشحي القائمتين بمحافظة الدقهلية، انتفاضة لنصرة مرشحيهم، ففي قرية "البجلات" مركز منية النصر، حمل أحد الشباب مريض لا يقدر علي الحركة، ودخل به إلي اللجنة للإدلاء بصوته، وسط تسجيع من أهالي القرية على حضروه، والثناء على عدم تكاسله عن التصويت في الانتخابات، رغم مرضه الشديد، الذي أقعده عن الحركة.

تصدرت السيدات المشهد أمام معظم لجان الدقهلية، خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وشهدت دائرة منية النصر، نقل أعداد كبيرة من السيدات إلي لجان مدينة الكردي، للإدلاء بأصواتهن، واستخدموا سيارات النقل و"التروسيكلات" في ذلك، وهتفت الكثير منهن للقائمة الوطنية، ومناصرة ابن دائرتهم سيد سمير.

وتزايد إقبال السيدات علي التصويت بشكل ملفت، فيما تتجول السيارات في شوارع المدينة تنادي عليهم بالخروج، والإدلاء بأصواتهم، وتحثهم علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ونافست قرية "ميت غراب" دائرة مركز السنبلاوين، على الخروج وتحقيق رقم قياسي في التصويت لنصرة اللواء هشام الحصري، مرشح القائمة الوطنية، وظهرت طوابير طويلة أمام اللجان، وسط نداءات متكررة على المواطنين للخروج والتصويت.

وفي مدرسة طه رضا أبو المعاطي الثانوية بنات بطلخا، شهدت نزول القاضي إلى حوش المدرسة لتمكين سيدة عجوز من الإدلاء بصوتها، نظرا لحالاتها الصحية.

وواصلت قري ميت غمر الخروج لصالح قائمة تحالف المستقلين، التي بها 3 مرشحين من مركز ميت غمر، وهم الدكتور هشام عناني، والصحفيان إيهاب الشامي، ومحمد الشيخ.

وأثني الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، علي مشاركة السيدات، واستمرار انتظام سير العملية الانتخابية باللجان على مدار اليوم، بجميع لجان الانتخابات على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

وتجرى المتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ إذ يتواصل أعضاء الغرفة بالمحافظة مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، للمتابعة على مدار الساعة لسير الانتخابات وانتظامها، في ظل الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.