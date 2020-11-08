الصحة: مبستناش نتيجة المسحة عشان نبدأ علاج مريض كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ مستشفيات وزارة الصحة لا تنتظر نتيجة المسحة للبدء في علاج المريض المشتبه في إصابته بفيروس كورونا، بل يبدأ العلاج فورا بعد عمل الأشعة المقطعية على الصدر.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، أنّ الإسراع في بدء العلاج كان له كبير الأثر في ارتفاع نتائج علاج مرضى كورونا في مصر.

وأوضحت زايد، أنّ هناك نحو 50 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من دروس الموجة الأولى، وعدم الرغبة في الغلق خاصة الأماكن الخاصة، إذ إنّ فقدان الوظائف أمر غاية في الخطورة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.