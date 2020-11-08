عاجل.. وزيرة الصحة: إصابات كورونا في الحضر أعلى من الريف

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الحضر أعلى إصابة بفيروس كورونا من الريف، لافتة الي أن وزارة الصحة سجلت 108 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لافته إلى أن أكثر المحافظات إصابة بالفيروس كان فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وطالبت الدكتورة هالة زايد،وزيرة الصحة والسكان بالتقليل من الزيارات المنزلية للحفاظ على صحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا في مصر، من التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات والكافيهات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت زايد أن جميع المبادرات الصحية تعمل حاليا بانتظام، موضحة أن مشكلة موسم الشتاء ليست خفض درجة الحرارة بل تواجد الناس في أماكن مغلقة لفترات طويلة مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتقليل التواجد في أماكن مغلقة

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.