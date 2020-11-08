الصحة: الكمامة أفضل اختراع في عام 2020 والأماكن المفتوحة أكثر أمانا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أزمة فصل الشتاء ليست في انخفاض درجة الحرارة وإنما في بقاء الناس في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، ويجب الحذر من هذا الأمر: "حتى في البيت، اللي جاي من بره البيت ده أهم حاجة وأخطر حاجة، كيفية خلع الكمامة والتخلص منها في سلة المهملات بشكل آمن، وغسل يديه بشكل كويس قبل التعامل مع أي فرد".

وأضافت "زايد"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "محدش يتشارك في الأدوات في البيت، وحماية كبار السن والسيدات الحوامل واللي عندهم أمراض مزمنة"، لافتة إلى أن أكثر الفئات الذين تجري التوصية بهم في الإجراءات الوقائية أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعية، والسيدات الحوامل والمواطنين فوق سن الـ60، يجب عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقليل من الزيارات المنزلية وفرص التواجد في أماكن مغلقة.

وتابعت بأن الكمامة هي أفضل اختراع في عام 2020، وهي أمر بسيط جدًا ولكنها تحمي بشكل كبير جدًا من الكثير من الأمراض، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والحرص على التباعد وعدم التكدس والتجمعات في أي أماكن مغلقة، والعمل على تطهير الأسطح، والتواصل مع الخط الساخن في حالة ظهور أي أعراض.

وأردفت أن الأماكن المفتوحة هي الأكثر أمانا، خاصة إن لم يكن هناك تبادل حديث لفترة طويلة بين المواطنين، خاصة أن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال الحديث في ظل الجلوس في مكان مغلق وغير جيد التهوية، والمواطنين يتحدثون بصوت عال، وهو ما يؤدي إلى انتشار الرذاذ وإمكانية انتشار الفيروس بسببه.