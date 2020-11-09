بعد موجة الطقس السيئ.. نصائح يجب اتباعها إذا غرقت سيارتك في الأمطار

شهدت العديد من محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ، متمثلة في أمطار غزيرة وسيول، أدت إلى غرق العديد من الشوارع والميادين الرئيسية، ما تسبب بشكل مباشر على السيارات وحركتها.

وتقدم "الوطن" بعض النصائح لأصحاب السيارات، يجب اتباعها فور غرق السيارة أو وصول مياه الأمطار إلى مستوى أعلى من عجلات السيارة، وفقا لموقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

التخلص من الرطوبة الزائدة

- أدخل سيارتك في الجراج أو أسفل مكان مغطى لإبقائها جافة، واترك نوافذ أو أبواب السيارة مفتوحة في مساحة مغطاة للمساعدة على تبخر الرطوبة، فإذا كان الجو صافيا وهناك ضوء شمس كافٍ، يمكنك تجفيف سيارات بالخارج في الشمس.

ويجب أن تتأكد من تجفيف السيارة في مكان آمن، بحيث لا تتعرض لسرقة محتوياتها أو السيارة نفسها في أثناء تركها مفتوحة لتجف، وإذا لم تتمكن من تجفيف السيارة في مكان آمن، يمكن أن يساعد تشغيل مكيف الهواء في أثناء غلق الأبواب والنوافذ على امتصاص الرطوبة من السيارة.

إبلاغ شركة التأمين

إذا غرقت سيارتك في مياه الأمطار عليك تحرير محضر بحالة السيارة، وإبلاغ شركة التأمين إن كان السيارة مؤمن عليها.

تبخير الرطوبة المتبقية

- ضع مروحة في السيارة لتدوير تيار هواء وتبخير الرطوبة، عن طريق مكيف هواء متنقل أو مروحة عمودية بداخل باب السيارة المفتوح أو خلفه مباشرة، وشغلها باستمرار لمدة يومين على الأقل أو حتى تتبخر مياه السيارة، وتفقدها بانتظام لترى مدى جفافها، وانقل المروحة لتصل إلى أي مناطق أخرى مبللة بعد جفاف المنطقة تماما.

- ارفع السيارة من الحافة القريبة من الباب للمساعدة على تجفيف المطاط الموجود أسفلها، إذ تتسرب المياه لأسفل عندما تتبلل سجادة السيارة، وتصل إلى البطانة المطاطية، وقد يتكون عليها العفن إذا بقيت رطبة.

عدم تشغيل أي شيء داخل السياءة

- يراعي جيدًا عدم تشغيل أي شيء يتعلق بالكهرباء داخل السيارة حتى لا يتعرض صاحب السيارة إلى الإصابة بالصعق الكهربائي، كما يراعى أيضًا عدم تشغيل المحرك بعد انتشال السيارة من المياه؛ لأن المياة تكون وصلت إلى غرفة الاحتراق، ويجب تجفيفها جيدا قبل تشغيل المحرك.

الفحص الجيد لأجزاء السيارة

على صاحب السيارة فحص علبة الفيوزات جيدا قبل بدء التشغيل، وأيضا فحص مستوى زيت الموتور، وفي حالة وصول المياه إليه يجب تغييره مع تغيير فلتر الزيت.

التخلص من الرائحة الكريهة داخل السيارة

- يمكنك استخدام الخل ومحلول المياه لإزالة العفن من السجاد، عن طريق رش المحلول، وتركه على السجاد لمدة 20 دقيقة، ثم افرمه بفرشاة بعد تركه ينقع، وجففه بعد ذلك بمنشفة أو مكنسة بتقنية شفط جاف ورطب، وكرر العملية حتى تبدأ الرائحة في الاختفاء من سيارتك.

تأكد من تجفيف أي شيء قبل فرد السجادة أو إعادة المقاعد، وتفقد أي سطح كان مبللا؛ للتأكد من أنه جاف قبل إعادة تركيب السيارة، وينبغي أن تكون البطانة المطاطية جافة بنسبة 100%، وإلا قد ينمو العفن بسهولة عليها.