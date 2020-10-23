4 أشياء يجب اتباعها لحماية السيارة من السرقة.. منها تركيب إنذار وGPS

يتعرض عدد من مالكي السيارات للسرقة، مما يضعهم في مأزق كبير، ويتطلب استرجاعها مجهودا ووقتا كبيرين، وأحيانا قد لا يتمكنون من استرجاعها مرة أخرى.

وتقدم "الوطن" نصائح لحماية السيارة من التعرض للسرقة من خبراء أمنيين كالتالي..

قال اللواء حازم حمادي الخبير الأمني لـ"الوطن"، إن جهاز الـGPS ضروري لمعرفة مكان السيارة في أي وقت، وفي حال تعرضها للسرقة يمكن تحديد مكانها واسترجاعها بسهولة، ويمكن تركيب جهاز إنذار بالسيارة يحميها من السرقة، ففي حال قيام أي سارق باستخدام أبواب السيارة تُصدر صوتا عاليا يكشف السارق، مما يوقف عملية السرقة.

ولمزيد من الحماية قال اللواء جمال أبو ذكري الخبير الأمني في حديثه لـ"الوطن"، إنه بجانب تركيب جهاز إنذار، يمكن وضع قفل داخل السيارة يمنع تشغيلها أو تحركها إلا بفتحه مما يمنع سرقتها، ويُفضل وضع السيارة في أماكن بها إضاءة والابتعاد عن الأماكن المظلمة لأنها بمثابة الوضع المثالي للسارق لتنفيذ خطته بعيدًا عن المارة.

نصائح لحماية المنزل من السرقة

وقال اللواء جمال أبو ذكري، في حديث سابق لـ"الوطن" إنّ تركيب الكاميرات حول المبنى أو الفيلا ضروري، وذلك من أجل تسهيل عمليات رصد أي تحركات غريبة أو تحديد هوية الجناة في حال حدوث عملية السرقة بشكل سريع، كما أنه من الضروري أن يستعين أصحاب الفيلات بأكثر من بواب على مدار دوريات طول اليوم، للحفاظ على الفيلا من أي محاولات سرقة.

ونصح الخبير الأمني باستخدام الأبواب الحديدية والفولاذية والتي من شأنها أن تعرقل حركة السارق أو المُتسلل للمنزل، كما يمكن استخدام الأسلاك الشائكة، بجانب تعلية طول السور حتى يصعب على السارق التسلق عليه والوصول للفيلا.

يُذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض خلال الشهر الجاري على تشكيل عصابي مكون من عامل و2 آخرين، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات وبيعها لتجار قطع الغيار.