خبير يوضح أهم التعديلات الواجب الاهتمام بها في السيارة

يعتبر تعديل السيارات من أبرز المواضيع التي يهتم بها كل عشاق السيارات، سواء كانت قديمة أو جديدة حيث يسعى كثير من مالكي السيارات للتعديل على سياراتهم خاصة الشباب لأظهار السيارة بشكل لفت للأنظار، وينقسم التعديل على السيارات إلى قسمين الأول هو التعديل على الأجزاء الخارجية للسيارة، والتي لا يبقى لها تأثير كببير على أداء السيارة، والنوع الآخر من التعديلات هو الذي يقوم على أجزاء أساسية في عمل السيارة، وهو الذي يظهر فيه بعض الأضرار التي قد تلحق بالسيارة.

وفي هذا الصدد قال المدرب الدولي وليد جمال إن عمليات تعديل السيارات من أبرز المووعات التي تشغل كل عشاق قيادة السيارات الرياضية، ولكن تلك التعديلات يجب أن يكون لها سقف لا يتجاوز حتى يتجنب قائد السيارة حدوث مشاكل قد تصل إلى حوادث كبيرة قد تلحق به.

وأول جزء في تعديلات السيارة يبدو أن الإطارات وهو الجزء أسفل السيارة والذي يلامس الأرض حيث عند تركيب إطارات أفضل يزداد تماسك السيارة على الأرض، ولكن يجب اختيار المقاس المناسب للسيارة حتى تقدم أفضل أداء على الطريق.

ثانياً المحرك وأبرز التعديلات التي تمر عليه هو تركيب مشرح هواء إضافي يسمع بزيادة تنفس المحرك وبالتالي يزيد من قوته حتى وإن كانت بسيطة، وأيضاص نظام العادم وهو نظام ملاصق للمحرق وليس منفصلا عنه.

ثالثاً التعديل على المكابح بعد التعديل على المحرك وزيادة قدرته يجب تقوية المكابح لإكسابها القدرة على إيقاف السيارة عند سيرها بسرعة عالية وهو تعديل لزيادة تأمين قائد السيارة ومن معه، ومن جانبها يجب أن تكون المكابح ذات قدرة عالية على تحمل درجة الحرارة وتوزيعها بشكل جيد على العجلات.

وتابع "وليد" أن أبرز التعديلات التي تتم على السيارة وتؤثر بها سلباً هي المتعلقة بأمور الكهرباء في السيارة والتي يجب عدم المبالغة فيها تجنباً لحدوث أعطال في السيارة، أثناء القيادة.