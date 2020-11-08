عاجل.. وزيرة الصحة: الوفيات والإصابات ستزيد 3 أضعاف في حالة واحدة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حالة الإصابات والوفيات ستزيد 3 أضعاف الفترة المقبلة في حالة عدم ارتداء الكمامات.

وتابعت زايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المملكة هي السلاح الأمن للوقاية من فيروس كورونا ولابد من التخلص منها بشكل أمن حتي لا تكون مصدر العدوي.

وقالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، إن الأبحاث السريرية التي تجرى على اللقاح الصيني لفيروس كورونا لم ترصد أي أعراض غريبة على المتطوعين.

واضافت انه يوجد حاليا 50 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، لافتة الي ضرورة الاستفادة من الدروس في الموجة الأولي وعدم الرغبة في الغلق خاصة الاماكن الخاصة لأن فقدان الوظائف أمر غاية في الخطورة .

واوضحت أن التخلص من المنامة أمر هام حتي لا تكون مصدر لنقل العدوي ، وإذا كانت كمامة قماش لابد من تنظيفها في المنزل بطريقة امنه ودرجة حرارة 70.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة تم شفاؤها، و 6355 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف