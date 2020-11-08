صور.. المئات يشيعون جنازة حيدر بغدادي: ضهرك اتكسر يا منشأة ناصر

شيّع المئات من أهالي منشأة ناصر والجمالية، ومحبي حيدر بغدادي، جنازة النائب الأسبق والمرشح الحالي عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من جامع برقوق بمنطقة منشأة ناصر، حتى مكان دفنه بمقابر العائلة في الغفير بمنطقة قايتباي.

وأقيمت صلاة الجنازة بجامع برقوق عقب صلاة الظهر، وسط حضور كبير وحزن خيّم على جميع المشيعين، وصاح بعضهم قائلا: "رحل الأسد، سبتنا لمين يا حيدر، وضهرك اتكسر يا منشأة ناصر".

وكان حيدر بغدادي، النائب السابق والمرشح الحالي بدائرة الجمالية ومنشاة ناصر، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزله.

وقال مختار البغدادي، شقيق حيدر بغدادي النائب الأسبق والمرشح حاليا في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر الذي توفي في الساعات الاولى من صباح اليوم، إنّ سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة عقب صعوده إلى منزله بمنشأة ناصر في نهاية اليوم الانتخابي أمس.

وأضاف مختار أنّه توفي على سريره بمنزله، وأنّهم أحضروا طبيبا إلى المنزل في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا وأكد وفاته.

وتابع أنّ حيدر له تاريخ كبير وكان واثقا من الفوز في الانتخابات الحالية.

وقال خالد حافظ، مدير مكتبه والمسؤول عن حملته الانتخابية، إنّه كان معه أمس وحتى نهاية اليوم الانتخابي، وكان جالسا في اجتماع مع الحملة الانتخابية ينظم ما سيتم من إجراءات في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وأوصله إلى منزله في الساعة 3 ونصف فجرا، وبعدها بـ10 دقائق سمع خبر الوفاة، متابعا: "كان بيهزر ويضحك امبارح وكان واثق من نفسه ومكنش بيعاني من أي حاجة".