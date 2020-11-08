صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع سير الانتخابات داخل اللجان بطور سيناء

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم، اللجان الانتخابات بمدينة الطور، لمتابعة عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، وتأمين اللجان، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وشملت جولة المحافظ لجنة الانتخابات الخاصة بالسيدات بمدرسة علي مبارك، واطمئن على التجهيزات والإجراءات كافة، التي جرى اتخاذها لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

والتقى محافظ جنوب سيناء خلال الزيارة بعدد من الناخبات باللجان، واستمع إلى أراؤهم حول الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيدا بالتجهيزات التي جرت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أي معوقات، والإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والقائمين على الانتخابات.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من المرشحين كافة، مناشدا المواطنين بالنزول خلال الساعات القادمة، والإدلاء بأصواتهم بحرية، واختيار من يمثلهم في البرلمان.

جدير بالذكر أن إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبا، موزعين على لجنتين عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى، و19 في الثانية.