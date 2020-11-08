خروج مفاجئ لشباب المنصورة للتصويت بـ"النواب".. وطوابير أمام اللجان

بصورة مفاجئة، تصدر شباب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، المشهد الانتخابي اليوم، ووقفوا في طوابير أمام لجان التصويت، وتخلل الطوابير عددا من السيدات وكبار السن.

ووقفت قوات الشرطة، والشرطة النسائية لتنظيم الناخبين والعبور إلي اللجان من خلال بوابات إلكترونية، مع التنبيه علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشهدت دائرة بندر المنصورة، أول تحالفا معلنا بين مرشحا مستقبل وطن والشعب الجمهوري، فرغم أنهما مرشحان لنفس التحالف، إلا أنه طوال فترة الدعاية لم يظهر بينهما أي تحالف، وتحرك كل منهما بمفرده، إلا أنهما ظهرا فجأة اليوم معا، يتجولا على اللجان الانتخابية.

ونظم عددا من المواطنين فرق لمساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم الانتخابية، ومنعت الفرق الأمنية أي تجمعات أمام المقرات الانتخابية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للناخبين من دخول اللجنة دون ارتداء كمامات للواقية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعداد ممر لدخول الناخبين، يسمح بمرور ناخبين فقط.

وقال محمد عبدالباقي، رئيس حي غرب المنصورة، إننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورنا في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

ويتنافس في دائرة بندر المنصورة 43 مرشحا علي المقعدين المخصصين للفردي، وبها 3 نواب سابقين، ومرشحين لعدد 9 أحزاب، هم "مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد الجديد، والتحرير المصري، وحماة الوطن، ومصر القومي، والمؤتمر، والحرية، والحركة الوطنية المصرية"، كما أن بها أكبر عدد من المرشحات على مستوي دوائر المحافظات، وهن 10 في مقابل 33 مرشحا.