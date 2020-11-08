افتتاح معرض "رؤى مصرية" للفنان إيهاب الأسيوطي غدا

يفتتح الدكتور إيهاب الأسيوطي، أحدث معارضه، بعنوان "رؤى مصرية"، وذلك بجاليري الكحيلة آرت، بالمهندسين، غدًا الاثنين، في تمام السادسة مساءً، على أن تستمر فعاليات المعرض إلى يوم 19 نوفمبر الجاري.

وذكر "الأسيوطي" لـ "الوطن"، أن المعرض يضم 35 لوحة، و23 تمثالًا، وتنطلق من أعمل الأسلوب المصري المتأثر بالمكون الثقافي الفرعوني والشعبي.

وبحسب "الأسيوطي"، تبدو المرأة بطلًا رئيسيًا للأعمال سواء في اللوحات أو الأعمال النحتية، موضحًا: "المرأة كشكل هى من أفضل من يمكن للفنان التعبير عنه، سواء القضايا الخاصة بالمرأة أو الموضوعات المطلقة مثل الحرية والوطن والمثل العليا وغيرها"، لافتًا إلى أن حضور المرأة فى الأعمال كون التكوين الجسدي للمرأة قادر على التعبير عن قيم فنية وجمالية بشكل أساسي، بخلاف الموضوع المطروح في العمل.

وأضاف: يوجد ضمن أعمال المعرض أيضًا المجموعة النحتية الجديدة (مجموعة العازفات)، على الآلات الموسيقية المختلفة، وكذلك نموذج مصغر لتمثال بعنوان "مصر السلام"، والذى تم تكبيره إلى 3 أمتار ونصف المتر، وهو عبارة عن امرأة تحتضن طفلها في حنو تعبيرا عن مصر: "وقد انتهيت من تجهيز التمثال الكبير، من المقرر أن يتم تجميل ميدان أحد محافظات الصعيد في احتفالية فنية"

ويستخدم الفنان خامة الأكريلك في اللوحات مع التركيز على الألوان الأساسية المبهجة والنورانية مثل الأصفر وكذلك الأحمر، أما الأعمال النحتية بمقاسااتها المختلفة فيستخدم الفنان فيها خامة البوليستر.

يشار إلى أن الفنان إيهاب الأسيوطى يشغل الآن منصب رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وشارك في العديد من المعارض الداخلية بمصر منذ عام 1988، كما شارك في السيمبوزيومات الدولية خارج مصر وداخلها منها سيمبوزيومات رومانيا، وسيمبوزيوم المجر 2003 ، وسيمبوزيوم التصوير بمصر القديمة 2006.

وأسند لـ"الأسيوطي" تنفيذ تمثال شخصي (بورتريه ثلاث أضعاف) للفنان عمار الشريعي بجامعة المنيا - 2005، وتنفيذ ميدالية ودرع المؤتمر العلمي السابع 2002 بكلية الفنون الجميلة – المنيا، تصميم وتنفيذ درع مؤتمر كلية الفنون الجميلة بالمنيا في عيدها الفضي2009، ثلاث تصميمات اوسكار لبينالي ثورة وتلاحم الدولي المكون من 3 نماذج يونيو 2011.

ولـ"الأسيوطي" العديد من التصميمات الجدارية ومقترحات للتماثيل في شتى الميادين بمصر والامارات، تصميم مقدمة ونهاية كوبري المحطة بمحافظة أسيوط 2006، وميدان الشهيد بمدينه مغاغا محافظه المنيا 2019، وميدالية مكافحة الإرهاب 2019، والنصب التذكاري لشهداء الوطن بمحافظه أسيوط في كتوبر 2019، وله الكثير من المقتنيات خارج مصر وداخلها ولدى المؤسسات والأفراد.