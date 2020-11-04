افتتاح المعرض الثنائي "سوفا" بجاليري نوت

يستضيف جاليري نوت بالزمالك معرض فني ثنائي جديد تحت عنوان "سوفا "، للفنان تامر سيد تصوير زيتي، الفنان الدكتور حسام أبوالعلا في معهد السينما نحت، وسيتم افتتاح المعرض اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساء.

وقالت مها فخر الدين، مديرة الجاليري: يضم المعرض نحو 30 لوحة فنية رسم زيتي للفنان تامر سيد، و مثلهم 30 عملا نحتيا للدكتور حسام ابوالعلا، وتحمل اللوحات والأعمال النحتية نفس الفلسفة والروح، حيث تمثل سوفا حالة بين العالم الافتراضي وتجسيد الخيال

وعن اسم المعرض أوضحت لـ"الوطن" أن الكون بالنسبة للإنسان هو الأرض، السماء، الفراغ الذي يعيش فيه الانسان.

وتابعت أن هذا العالم لا يستطيع الإنسان أن يهرب منه، فهو واقع يعيش فينا ونعيش فيه، ولكن هناك محاولات مستمرة من الفنان للهروب من هذا الواقع والوسيلة الوحيدة هي الخيال، فيهرب الفنان بخياله وليس بجسده لتتجسد حياة جديدة يعيشها تعتمد في الأساس على الابداع ويكون اللاوعي هو مصدر الإلهام بما فيه من تراكمات كثيرة من خبرات وتجارب.

وأشارت إلى أن الفنان لايخلق عالم افتراضي لا وجود له كما يحدث في الميديا، ولكنه يخلق عالم يجسده في الواقع الملموس من خلال أعماله الفنية القائمة على الخيال والإبداع، وعالم "سوفا" في المساحة بين الرمال والأرض الصلبة وهو عالم يحرض على الخيال والإبداع فيخلق من الفنان أجواء جديدة وشخصيات إبداعية لاتنتمي للواقع، ويظل الفنان يهرب دائما بخياله وابداعه وهذه هي القيمة المضافة للواقع الذي نعيشه، ومن هنا جاء اسم المعرض.

ونوهت إلى أن تعريف كلمة سوفا هي قشرة جيولوجية لايعرفها الا المتخصصون فقط تقع بين الرمال والقشور الصلبة إلا أنها لها خصائص مهمة جدا في تشكيل سطح الأرض والجبال والكتل، مشيرة إلى أن اعمال التصوير لدى تامر سيد لها خصوصية شديدة من حيث تجهيز مسطح اللوحة وألوانه الترابية الغامقة المعروف بها والبعد الدرامي في تصوير البورتريه والاشكال الخاصة به، كل تلك المقومات والخصوصية اتفقت في سياقها مع مفهوم سوفا بشكل كبير وكذلك أعمال النحات حسام أبو العلا فخصوصية أعماله من حيث التشكيل تقنع المتلقي بشكل كبير بأهمية الطين كوسيط في أعماله الفنية حتى وإن كان الشكل النهائي للعمل من خامة البرونز إلا أنه تستطيع وببساطة ان يطرق لذهنك كمتلقي وأنت تشاهد أعماله أن تشاهد انفعاله مع الطين.