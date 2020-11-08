رانيا يوسف: عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح" 15 نوفمبر

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها من كواليس مسلسل "الآنسة فرح"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة: "ديدا رجعتلكم تاني في الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، اللي هيبدأ يوم 15 نوفمبر".

وقالت رانيا يوسف في الفيديو عن شخصيتها في المسلسل: "ديدا حكاويها مخلصتش ولسه في حاجات كتير شقية هتعملها".

"الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وتامر فرج وإخراج أحمد الجندي.

ومن جانبه نفت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي".

وكتبت رانيا عبر حسابها: "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".

وكانت الفنانة رانيا يوسف حريصة على حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت الجدل بعدد من إطلالاتها المثيرة، وحرصت في حفل ختام الجونة على اصطحاب ابنتها نانسي والتي ارتدت "فستان البطانة".

وكعادتها أثارت الفنانة رانيا يوسف الضجة حولها وأصبحت "تريند" بسبب إطلالتها المثيرة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وفاجأت رانيا يوسف جمهورها بعدد من الإطلالات الجريئة والتي بدأتها بهوت شورت.

وقالت رانيا يوسف خلال برنامج "mbc trending" إنها تقصد بتصريح "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا"، لم يكن التعبير المقصود به حرب الديناصورات و"كنت أقصد أن الإنسان يسطيع أن يتأقلم وأردت أن أوصل الرسالة بطريقة كوميدية".

وأضافت: "أنا جريئة وأحب إطلالاتي أن تكون جريئة ومن لم يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا من أشخاص مرضى وليس على المريض أو المجنون حرج، أعترف أنني مجنونة وغير تقليدية".