رانيا يوسف: مسلسل "الآنسة فرح" قريبا

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة من كواليس مسلسلها "الآنسة فرح"، وعلقت قائلة "دلال (ديدا) في الجزء الثاني عندها مفاجآت كتير في ⁧‫(الآنسة فرح)، يا ترى هتكون إيه؟ قريبا".

من المقرر عرض المسلسل في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.