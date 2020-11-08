الكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم تعلن إصابتها بكورونا: ادعوا لي

أعلنت الكاتبة رشا عبدالمنعم، إصابتها بفيروس كورونا، واعتذرت عن حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وقالت رشا، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "بكرة المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، المهرجان اللي اتدرج في اتجاه الجدية والمستوى الفني بطريقة ملفتة بفضل فريق عمل مخلص، واختياره للخبرات التنظيمية والإدارية والفنية المهمة، وعلى رأسهم الصديق العزيز مازن الغرباوي، ووعيه بدور المهرجان تجاه الشباب وتجاه المجتمع المحلي في شرم الشيخ".

وتابعت: "شرفت بكوني هذا العام، عضو لجنة اختيار جائزة عصام السيد للعمل الأول. كما كنت سأشرف بالمشاركة في الملتقى الفكري، ولكن قدر الله وما شاء فعل، جرى تشخيصي بالأمس كورونا، بتمنى لكم التوفيق من كل قلبي و ادعولي".

ورشا عبدالمنعم فنانة وكاتبة وناقدة مسرحية شابة، ألفت العديد من المسرحيات المتنوعة، وتعد مسرحية "قواعد العشق اﻷربعون" هي آخر ما كتبته، ولها أكثر من 10 نصوص جرى إنتاجها احترافيا من خلال مسرح الدولة، ومع عدد من الفرق المستقلة. "قواعد العشق 40" عرضت في يناير الماضي، على مسرح السلام، للسنة الرابعة على التوالي، وحققت على مدار مواسمها السابقة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث كان العرض الأعلى إيرادات لعام 2017، وتخطت إيراداته حاجز المليون جنيه، المسرحية مأخوذة عن رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة إليف شافاق، وتدور أحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي.

العرض بطولة بهاء ثروت، وفوزية محمد، والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، ومن إخراج عادل حسان، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، وشارك في الكتابة ياسمين إمام، وخيري الفخراني.