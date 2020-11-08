الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في جميع المحافظات بسبب موجة كورونا الثانية

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد عن صدور قرارات مركزية حكومية بشأن تعطيل الدراسة في كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر، أنَّ يصدر المركز خلال دقائق بيانًا تفصيليًا عن المحافظات والمناطق التي علقت الدراسة بسبب موجة الطقس السيئ في نطاق محافظاتها.

وقالت مصادر حكومية، لـ"الوطن"، إنَّه لا يوجد أي نية لدى الحكومة لتعليق الدراسة بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجدات كما يتردد.

وسنوافيكم بالبيان فور صدوره.