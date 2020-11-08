لجنة مكافحة كورونا: أجهزة الأكسجين ساهمت في رفع نسب شفاء المرضى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس الجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ وزارة الصحة أكدت أنّ مستشفيات الصدر والحميات بها 200 جهاز جديد للأكسجين، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع نسب شفاء مرضى كورونا.

وأضاف حسني، لـ"الوطن"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا، أنّه جرى إمداد مستشفيات الصدر والحميات التي يصل عددها لـ81، بأجهزة أشعة مقطعية حديثة.

وأوضح أنّ الوزارة درّبت الأطباء على التعامل مع الأجهزة الجديدة والبروتوكولات الحديثة، مشيرا إلى أنّ البروتوكول الجديد يصل عدد صفحاته لـ24، شاملة طرق التشخيص والعلاج.

وكشف عن أنّ اليوم الـ12 في عمر إصابة المريض يعد يوما مفصليا، إذ يفصل بين استخدام مضادات الفيروسات وأدوبة تثبيط المناعة، مشيرا إلى أنّ كورونا ليس مرضا قاتلا حال البدء مبكرا في العلاج.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع عقوبة الغلق لمدة 3 أيام، للأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

طالبت وزيرة الصحة والسكان، بتقليل الزيارات المنزلية للحفاظ على صحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا في مصر، من التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات والكافيهات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.