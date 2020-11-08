التفاصيل الكاملة لبروتوكول العلاج الجديد لمصابي كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع زيادة الإصابات بكورونا، في فصل الشتاء، وهو ما يستلزم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على هامش المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان، أن البروتوكول الجديد لعلاج كورونا يتضمن "الإيفيرمكتبن والفافيبرافير".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا يؤمن بفكرة أو مفهوم الموجة الأولى والثانية، لكن هناك زيادة في عدد الإصابات بسبب فصل الشتاء، لافتا إلى وجود 10 سلالات لفيروس كورونا في العالم كله، منها 2 في مصر، وفي طريقنا لاكتشاف السلالة الثالثة.

وقال الدكتور حسام حسني، إن وزارة الصحة أمدت مستشفيات الصدر والحميات بـ200 جهاز جديد للأكسجين، مما كان له أكبر الأثر في ارتفاع نسب شفاء مرضى كورونا.

وتابع: "جرى إمداد مستشفيات الصدر والحميات التي يصل عددها إلى 81 مستشفى، بأجهزة أشعة مقطعية حديثة".

وأوضح أن الوزارة قامت بتدريب الأطباء للتعامل مع الأجهزة الجديدة، والبروتوكولات الحديثة، مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد يصل عدد صفحاته لـ24 صفحة، شاملة طرق التشخيص والعلاج.

وكشف عن أن اليوم الـ12 من إصابة المريض، يعد يوما مفصليا، حيث يفصل بين استخدام مضادات الفيروسات وأدوية تثبيط المناعة، مشيرا إلى أن كورونا ليس مرضا قاتلا في حالة البدء مبكرا في العلاج.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر فرض عقوبة الغلق لمدة 3 أيام، على المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وطالبت وزيرة الصحة والسكان، بالتقليل من الزيارات المنزلية للحفاظ على صحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا في مصر، من التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات والكافيهات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.