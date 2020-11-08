سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة إعدادية في بني سويف

أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بكدمات وكسور وجروح، اليوم، إثر سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة إعدادية بإدارة بني سويف التعليمية، وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وانتقل معتز حسن، مدير ادارة بنى سويف التعليمية إلى المدرسة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وتبين إصابتها بكسور وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.

كانت ادارة مدرسة الصفا والمروه بشرق النيل، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس، فوجئوا بصراخ الطلاب، وتبين سقوط طالبة تدعى "شهد. م. م" بالصف الأول الإعدادي، من الطابق الثاني بمبنى المدرسة.

من جانبها، أمرت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بإحالة الواقعة إلى التحقيق، واستدعاء مدير المدرسة والاشراف اليومي إلى الإدارة التعليمية لبيان سبب سقوط الطالبة، ومدى التزام إدارة المدرسة بأمكانهم المحددة.