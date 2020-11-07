بني سويف تستقبل 111 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء بلغ 111 ألف و20 طلبًا، حتى اليوم السبت.

وأضاف "تقدًم اليوم 169 مواطنًا بطلبات تصالح، بواقع 33 طلبًا ببني سويف، و69 بناصر، و36 بالواسطى، و12 في ببا، و10 طلبات بسمسطا، و19 طلباً بالفشن"، مشيرًا إلى توجيهه رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

كما أشار محافظ بني سويف إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وأكد استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً حتى نهاية الشهر الجاري.

ولفت "غنيم" إلى متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.