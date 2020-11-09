الحبس سنة وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عقوبات سرقات التيار الكهربائي.

وأوضح الجهاز العقوبات، كما يلي:

- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لمنع التلاعب

وأسندت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهمة المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لشركة "شعاع"، فضلًا عن عمل الشركة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بواسطة برنامج القراءة الموحد، إذ تسعى الشركة لدعم قطاع الكهرباء لإنجاح منظومة القراءات والحفاظ على حق المواطن والدولة معًا.

ويتولى كشافو شركة شعاع المرور على العدادات مسبوقة الدفع، للتأكد من عدم وجود أي من أشكال التلاعب التي تضر بمصلحة المواطنين والدولة معًا، إذ يتم استخدام برنامج القراءة الموحد كذلك لتصوير العدادات مسبوقة الدفع وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء "أون لاين".

وأكدت شركة "شعاع" تقديرها لدور وزارة الكهرباء وحرصها المستمر على تطوير منظومة القراءات، بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي.

وأوضحت الشركة أنّه لولا دور قيادات وزارة الكهرباء لتيسير العقبات، لما تمكنت الشركة من تحقيق النجاحات على مدار السنوات الماضية في تسجيل قراءة حقيقية تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.