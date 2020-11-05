تعرف على طرق وآليات القراءة الصحيحة لجميع أنواع عدادات الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء طرق وآليات القراءة الصحيحة لجميع أنواع العدادات الموجودة في منازل المشتركين.

عداد ديجيتال وجه واحد

تكون قراءة العداد من الخمس خانات بعد الفاصل وبعد الضغط على الزر لمعرفة عدد الكيلووات في الساعة.

عداد ديجيتال ثلاث أوجه:

تكون قراءة العداد بالسبع خانات كاملة بعد الضغط على الزر لتوضيح حجم الاستهلاك بالكيلو وات في الساعة.

عداد ميكانيكي وجه واحد:

تكون القراءة من الخمس خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود علامة (,) أو مربع باللون الأحمر.

عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

تكون القراءة في هذا العداد بضرب قيمة الاستهلاك في 10 بعد قراءة الـ 6 خانات كاملة، لأن القراءة به تبدأ بالعشرات أو تضرب في 100لأن القراءة تبدأ بالمئات.

عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

تكون القراءة فيه بالـ6 خانات كاملة وموضح علي العداد معامل الضرب حتي في حالة بداية القراءة بالآحاد.

عداد ميكانيكي بـ 4 خانات فقط

القراءة من 4 خانات ويتم إضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكن مراجعته من فاتورة الشهر السابق.

المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط منذو شهر يوليو الماضي وحتي نهاية الشهر الجاري.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى"

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

-إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.

إلغاء نظام الممارسات

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.