الإعلان عن بدء إطلاق الكهرباء بالحي الرئاسي خلال ساعات

علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن بدء إطلاق الكهرباء بمبانى موزعات الكهرباء المغذية للحى الرئاسى خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت المصادر لـ «الوطن» إنه تم تنفيذ شبكات مرافق الحى الحكومى، حيث شهد الحي توصيل مياه الشرب لمبانى الوزارات، ثم توصيل مياه الرى للحديقة المركزية بالعاصمة، وجاري تنفيذ أعمال اللاند سكيب بالحى السكنى الثالث R3، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال المرافق بالعاصمة الإدارية، طبقا للمواعيد المقررة بالبرامج الزمنية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية.

وزيرا الإسكان والسياحة والآثار يتابعان موقف المشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عقدا اجتماعاً موسعاً لاستعراض عدد من المشروعات المشتركة، ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، ومخططات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة التاريخية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، أكد أن ما تم ويجرى تنفيذه فى الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بالقاهرة التاريخية، يُعد إنجازاً كبيراً فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

العنانى: هناك فرصاً إستثمارية بالمشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان لتطوير القاهرة التاريخية

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قال إن هناك فرصاً استثمارية واعدة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان فى تطوير القاهرة التاريخية، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذى يقع أمام متحف الحضارة، ليتكاملا معاً ويشكلا مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.