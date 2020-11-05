460 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع الأقصر

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نطاق قطاع أسوان والذي يبلغ عدد المشتركين به نحو 437 ألف مشترك، شهدت الفترة من يوليو 2014 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، باستثمارات تصل لنحو 460 مليون جنيه كخطة استثمارية وطموحة.

وجرى الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة الطموحة والممولة بقرض لقطاع كهرباء أسوان بقيمة 410 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%، وجرى تنفيذ ما يلي:

· إنشاء 4 موزعات جهد 11 ك.ف.

· إحلال موزع جهد 11 ك.ف.

· تركيب 127 محول قدرات مختلفة.

· إحلال 142محولات قدرات مختلفة.

· تركيب 124 كشك لمحولات قدرات مختلفة.

· إحلال 74 كشك لمحولات قدرات مختلفة.

· تركيب 145 وحدة ربط حلقي جهد متوسط.

· إحلال 37 وحدة ربط حلقي جهد متوسط.

· تركيب 46 عامود جهد متوسط.

· إحلال 137 عامود جهد متوسط.

· تركيب 3 أطنان موصلات هوائية جهد متوسط.

· إحلال 10 أطنان موصلات هوائية جهد متوسط.

· إنشاء 37 كم كابلات جهد متوسط.

· إحلال 55 كم كابلات جهد متوسط.

· تركيب لوحة جهد منخفض.

· إحلال 3 لوحة جهد منخفض.

· تركيب 962 عامود جهد منخفض.

· إحلال 3648 عامود جهد منخفض.

· تركيب 138 كم موصلات معزولة جهد منخفض.

· إحلال 1338 كم موصلات معزولة جهد منخفض.

· إنشاء 15 كم خطوط كابلات جهد منخفض.

· إحلال خطوط كابلات جهد منخفض 14.5 كم.

كما تمّ تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية بقطاع كهرباء الأقصر (الذاتية + حياة كريمة) والممولة ذاتياً من موارد الشركة بقيمة 50 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%. حيث تمّ تنفيذ الآتي:

· تركيب 17 محول قدرات مختلفة.

· إحلال 72 محول قدرات مختلفة.

· تركيب 15 كشك لمحولات قدرات مختلفة.

· إحلال 64 كشك محولات قدرات مختلفة.

· تركيب 7 وحدات ربط حلقي جهد متوسط.

· إحلال 15 وحدة ربط حلقي جهد متوسط.

· إحلال 25 عامود جهد متوسط.

· إحلال 3 أطنان موصلات هوائية جهد متوسط.

· إنشاء 16 كم كابلات جهد متوسط

· إحلال لوحة جهد منخفض.

· تركيب 86 عامود جهد منخفض.

· إحلال 1575 عامود جهد منخفض.

· إحلال 115 كم موصلات معزولة جهد منخفض.

· إنشاء 1.5 كم خطوط كابلات جهد منخفض.

· إحلال 6 كم خطوط كابلات جهد منخفض.

وتمّ خلال العام المالي 2019-2020 تغيير خطوط هوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بقطاع كهرباء الأقصر لـ41 عملية بـ9 ملايين جنيه.

وجرى تنفيذ مشروعات لحساب الغير بقطاع كهرباء أسوان خلال العام المالي 2019-2020 بقيمة قدرها 73 مليون جنيه.