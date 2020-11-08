فيديو.. صياد بني سويف يروي لـ"الوطن" تفاصيل ابتلاعه سمكة حية

قال داهش فاتح، الصياد الذي تمكن الأطباء من استخراج سمكة من حلقه، إنه بحالة صحية جيدة، موجهًا الشكر للفريق الطبي الذي استخرج منه السمكة وأنقذ حياته، واصفًا إياهم بـ"ملائكة الرحمة".

وأضاف "فاتح" في فيديو حصل عليه "الوطن"، أنه ابتلع السمكة أثناء قيامه بالصيد، قائلًا: "وأنا بصيد دخلت في بوقي سمكة.. أنا اللي كنت ماسكها عشان صغيرة، ودخلت في بوقي".

وتابع: "أنا من كفر المنصور بمحافظة بني سويف، وكنت بصطاد فمسكت سمكة في فمي عشان أمسك الثانية لكن بعدها بدقيقتين محستشي بأي حاجة".

وأكد الصياد أن شخصًا يُدعى "علاء" يعمل معه على العوامة اتصل بسيارة الإسعاف، وأوصله للطبيب "مايكل" الذي استخرج السمكة من حلقه.

وتابع: "أنا على طول بمسك الكبيرة مبتدخلشي.. عادي.. عادي"، ساخرًا: "نصيبي تدخل المرة دي".

وقال الدكتور مايكل إبراهيم بولس، نائب قسم التجميل بمستشفى بني سويف التخصصي، الذي استخرج سمكة حية من فم صياد بالمستشفى، إن عملية استخراج سمكة من فم صياد أحد أغرب الوقائع التي تعرض لها خلال مسيرته الطبية، قائلًا: "ده شيء غريب جدًا، أول مرة أشوفه في حياتي".

وأضاف "إبراهيم" في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم الأحد، أن المريض يعمل صيادًا ويبلغ من العمر 48 عامًا، وحضر إلى المستشفى أمس السبت في الساعة 5 عصرًا وعليه أعراض خطيرة، حيث لم يكن يستطيع التنفس، وتحول لون وجهه للأزرق.

وأشار إلى أنه تلقى استغاثة من فريق الاستقبال بأن هناك حالة خطيرة أتت بها الإسعاف إلى المستشفى تلفظ أنفاسها الأخيرة، حيث قام بنقلها إلى غرفة العناية المركزة لبدء الإسعافات الأولية، وفوجئ بوجود انسداد في مجرى الهواء لدى المريض.