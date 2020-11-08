لو ضاع منك.. خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء في 3 خطوات

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن الخطوات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن حال فقده كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

إذا كنت مالك الوحدة عليك اتباع التعليمات التالية:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

أما المستأجر فيجب عليه اتباع الخطوات التالية:

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

- يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثقاً عن مدة الإيجار.

وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة، يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد:

- الشريحة الأولى:

من صفر إلى 50 كيلووات.. 38 قرشًا بدلًا من 30 قرشاً.

- الشريحة الثانية:

من 51 إلى 100 كيلووات.. 48 قرشا بدلاً 40 قرشاً.

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلووات.. 65 قرشاً بدلاً من 50 قرشاً.

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلووات.. 96 قرشاً بدلاً من 82 قرشاً.

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلووات.. 118 قرشاً بدلاً من 100 قرش.

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كيلووات.. 140 قرشاً.

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (118 قرشاً).

- من صفر لأكثر من 1000.. 145 قرشاً.

مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن هذا القرار يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.