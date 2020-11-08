للمرة الثانية.. استبدال رئيس لجنة انتخابات في كفر الشيخ بسبب وفاة والدته 

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، استبدال المستشار محمد ممدوح، رئيس اللجنة الفرعية رقم 156 بمدرسة الحماد الإبتدائية ببلطيم، عقب تلقيه خبر وفاة والدته.

وانتظر رئيس اللجنة لحين وصول بديلا له، ورفض تركها رغم تلقيه خبر الوفاة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، قد قررت استبدال المستشار طارق عبداللطيف، رئيس اللجنة الفرعية 153، مقرها مجمع مدارس الروس بمركز مطوبس، إثر شعوره بالأعياء وارتفاع درجة حرارته، منذ قليل،

وعلى الفور تم تقديم الرعاية الطبية له، واستبداله بقاض آخر، ولم تتأثر عملية التصويت باللجنة.