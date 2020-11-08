عمليات "كفر الشيخ": توفير سبل الراحة للناخبين كافة

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، انتظام سير انتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني على التوالي.

وقالت الغرفة في بيان لها، إنه جرى تعقيم وتطهير 801 لجنة انتخابية بمدن وقرى المحافظة، ومتابعة أعمال فتح اللجان، وتوافد الناخبين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأضافت الغرفة، أنها تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتة إلى أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

وأوضحت غرفة عمليات كفر الشيخ المركزية، التي يترأسها اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، أنه وفرت التسهيلات وسبل الراحة كافة للمواطنين، ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، بالإضافة إلى تركيب المظلات كساحة انتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس أو الأمطار إن وجدت، وتواجد سيارات إسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.

وخصصت المحافظة خطوطا أرضية لتلقي شكاوى الأهالي من الانتخابات، مؤكدة عدم تلقي أيا منها يؤثر على سير الانتخابات حتى الآن.

وتعرضت كفر الشيخ، لسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة أمس وصباح اليوم، ودفعت الوحدات المحلية المختلفة بكساحات وسيارات، لكسح مياه المطار، لعدم تأثيرها على وصول الناخبين لمقارهم الانتخابية، بالإضافة إلى انتشار عمال النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي بمختلف شوارع المدن، وبمحيط المدارس لرفع مياه الأمطار أولا بأول، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في محيط اللجان.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها لتأمين اللجان، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول لمقار لجانهم الانتخابية.