تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات النواب بقرى كفر الشيخ

شهدت بعض القرى بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا متزايدا على لجان انتخابات النواب 2020، وبخاصة القرى التي ينتمي إليها بعض المرشحين، خلال الساعات الأولى من انتخابات اليوم الثاني، وبدأ بعض المرشحين في حشد الناخبين عبر توفير سيارات نقل مجانا لهم مطبوعا عليها صورة المرشح واسمه ورمزه الانتخابي، حيث تجوب سيارات الأجرة القرى لحشد الناخبين في الحامول والبرلس وسيدي سالم ودسوق ومطوبس.

وظهر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة لافتة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في تعاون من أفراد الشرطة والقضاة المشرفين على الانتخابات، حيث يقوم أفراد الشرطة بتوصيل ذوي الاحتياجات لمقارهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم عبر الكراسي المتحركة التي جرى توفيرها باللجان.

فيما تشهد قرى المرشحين طوابير أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة العمليات المركزية بديوان عام كفر الشيخ، عدم تلقي شكاوى، من الناخبين فيما يتعلق بصعوبة الوصول إلى المقار الانتخابية، أو توجيههم للغدلاء بأصواتهم لمرشح معين، وفقما ذكره مصدر داخل غرفة العمليات لـ"الوطن".

كما حرص المسنون على تصدر المشهد الانتخابي منذ أمس وحتى الساعات الأولى من اليوم الانتخابي الثاني، فضلاً عن قيام بعض المتطوعين بتوزيع كمامات مجانية على الناخبين ممن لم يرتدوا الواقيات، خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث طهرت الوحدات المحلية وعقمت المقار الانتخابية، وتم تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، كما تم اختيار المسؤولين والمشرفين على أعلى مستوى مهني بالتعقيم والتطهير.

كما تكثف الوحدات المحلية، أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

وتستقبل 801 لجنة فرعية بكفر الشيخ، مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.